Nuevos vocales del Consejo de la Judicatura iniciaron sus labores este jueves 25 de septiembre

Los cuatro vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, quien preside el organismo, y los vocales Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros y Damián Larco, asumieron oficialmente sus funciones este jueves 25 de septiembre del 2025.

En su primer día de trabajo, el pleno del CJ expuso que sus principales líneas de trabajo serán la modernización tecnológica, la transparencia en los servicios judiciales y la depuración interna mediante controles disciplinarios y evaluaciones de talento humano.

El presidente Godoy indicó que se ha solicitado a las áreas técnicas de la institución entregar información a las Vocalías y mantener reuniones de coordinación para establecer los lineamientos de la gestión.

Durante su intervención, la vocal Magaly Ruiz afirmó que uno de los ejes será el control a los servidores judiciales. Señaló que respaldará a los funcionarios que cumplen con sus tareas, pero insistió en que es necesario iniciar un proceso de depuración en la justicia.

El vocal Damián Larco manifestó que impulsará la innovación tecnológica para mejorar la eficiencia de los servicios. De su lado, Alfredo Cuadros señaló que trabajará en iniciativas de modernización y en mecanismos de transparencia.

El inicio de gestión se formalizó con un acto en las instalaciones del Consejo de la Judicatura, donde las autoridades participaron en una ceremonia de posesión. Con este relevo, el CJ se alista a ejecutar su plan de trabajo para los próximos años, en un contexto marcado por la necesidad de mejorar la atención a los usuarios y reforzar los mecanismos de control interno