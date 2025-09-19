Consejo de Participación ratifica a Mario Godoy al frente de la Judicatura hasta el 2031

Mario Godoy, de la Judicatura, en una intervención en un evento.

En sesión de este viernes 19 de septiembre del 2025, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) eligió con voto de mayoría a Mario Godoy como el principal del Consejo de la Judicatura para el periodo 2025-2031.

Los votos a favor de Godoy fueron de Jazmín Enríquez, Johanna Verdezoto, David Rosero y Andrés Fantoni, la mayoría del Cpccs. Mientras que Gonzalo Albán y Piedad Cuarán votaron en abstención. Nicole Bonifaz votó en contra de la propuesta de la continuidad de Godoy.

Los vocales que votaron a favor de Godoy destacaron el plan de trabajo coherente y con metas para mejorar a la función judicial. Godoy es el actual presidente de la Judicatura, pero se encontraba prorrogado en funciones desde enero.