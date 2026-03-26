Secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín lleva ocho años en investigación previa

Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron secuestrados y asesinados en el 2018.

Se cumplen ocho años del secuestro y posterior asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico de El Comercio, a manos del grupo disidente Frente Oliver Sinisterra, este jueves 26 de marzo de 2026

Pese al tiempo transcurrido, la investigación en Ecuador continúa en la fase previa, es decir en una etapa preprocesal y reservada. Además, ninguna persona ha sido procesada o sentenciada por este caso, que conmocionó al país.

En Ecuador, la Fiscalía tiene abierta una investigación por el delito de secuestro extorsivo, un delito sancionado con pena de libertad de 10 a 13 años, según el art 162 del Código Integral Penal.

En esa misma normativa penal, artículo 585, se establece que la investigación previa no puede superar el plazo de dos años en delitos con pena de libertad de más de cinco años. En este caso van ocho años.

“En ocho años, la investigación ha sido nula, lleva ocho años en investigación previa” Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas

Los familiares de Javier, Paúl y Efraín piden que también se investigue al Estado para determinar sus responsabilidades y posible omisión en este caso.

Documentos desclasificados incompletos

En abril de 2024, la Corte Constitucional dispuso que se entregue a los familiares los documentos desclasificados de las reuniones del Consejo de Seguridad del Estado (Cosepe) sobre el secuestro de los tres.

En mayo de ese año, el Gobierno de Daniel Noboa entregó documentación pero la familia verificó con sus representantes legales que estaba incompleta.

Los archivos desclasificados por el Ministerio del Interior, durante la gestión de la exministra Mónica Palencia, “no guardan relación entre párrafos, hay cortes abruptos, faltan páginas. Son actas sin firmas, sin anexos”, dijo Ricardo Rivas a Teleamazonas.com

Familia de equipo periodístico recibieron actas del Cosepe incompletas

Un mes después de la entrega de los documentos, los familiares de los tres profesionales solicitaron a la Corte Constitucional un seguimiento al cumplimiento de la sentencia, alegando que la documentación entregada era incompleta. Aún están en espera de una respuesta.

Según Ricardo Rivas, en los documentos desclasificados se evidenciaría que el Gobierno de ese entonces, presidido por Lenín Moreno, habría tenido conocimiento de la muerte de los periodistas días antes de su confirmación pública, realizada el 13 de abril de 2018. “El 7 u 8 ya fueron asesinados”, sostuvo.

Además, mencionó la existencia de un audio atribuido al exmandatario en el que se afirma que “es más importante la dignidad de un país y que el Estado no puede estar arrinconado, así tengan que morir tres personas”.