Desde patrimonio hasta reacción corporal: así se evaluará a los aspirantes a jueces en Ecuador

El Pleno de la Judicatura aprobó por el Reglamento para la aplicación del examen de confianza en los procesos de selección para el ingreso a la Función Judicial

Las personas que quieran ingresar a la Función Judicial mediante concursos públicos deberán someterse a tres exámenes de confianza que evaluará aspectos relacionados con su patrimonio, comportamiento y credibilidad.

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó por unanimidad, este 15 de octubre de 2026, el reglamento que establece cómo se aplicará esta evaluación en los procesos de selección.

La medida se utilizará inicialmente en los concursos para seleccionar jueces a escala nacional. Posteriormente, la intención es aplicar el mecanismo a los procesos para incorporar a otros funcionarios judiciales, como ayudantes judiciales, secretarios, amanuenses y personal administrativo.

📰 | #BoletínCJ Concursos para ingresar a la Función Judicial incluirán examen de confianza patrimonial, de credibilidad y de comportamiento. 🔗 Conoce los detalles aquí: https://t.co/yctqolluOg https://t.co/aOIKsQBbb3 — Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) October 15, 2026

¿Qué se evaluará?

Los examenes se dividirán en tres etapas:

Examen patrimonial: Se revisará que la información sobre los bienes y situación financiera y el patrimonio del aspirante sea " consistente, transparente e íntegra" .

Se revisará que la información sobre los bienes y situación financiera y el patrimonio del aspirante sea Examen de comportamiento: Mediante pruebas psicométricas se analizarán aspectos como la integridad, la ética, la responsabilidad profesional y la confiabilidad del postulante.

Mediante se analizarán aspectos como la integridad, la ética, la responsabilidad profesional y la confiabilidad del postulante. Examen de credibilidad: Se analizarán técnicamente las respuestas fisiológicas y cognitivas de los aspirantes durante la evaluación, por ejemplo nerviosismo y la reacción corporal.

El examen de confianza se aplicará después de que los postulantes superen la etapa de méritos del concurso.

Antes de rendirlo, cada participante deberá firmar electrónicamente un formulario de aceptación para someterse a la evaluación.

Los postulantes que no superen el examen de confianza no podrán continuar en el concurso. "De esta forma se proporciona seguridad jurídica a los procedimientos de selección", señaló la Judicatura.