Prisión preventina para guardia que disparó en el rostro a un comerciante en Quito.

Un violento incidente armado se registró la tarde del lunes 24 de agosto de 2026 en el Centro Histórico de Quito.

Un guardia de seguridad de un centro comercial fue procesado y cumple prisión preventiva por el delito de homicidio en grado de tentativa.

El sospechoso fue identificado como Henry Esteban T., de 23 años. La Fiscalía General del Estado inició una instrucción fiscal de 30 días en su contra.

Altercado por un puesto ambulante

Los hechos ocurrieron cerca de las 16:30 en las calles Imbabura y Chile, en el sector de El Tejar.

La discusión comenzó cuando el celador exigió a un comerciante ambulante que retirara un coche de venta de maduros asados.

El esposo de la vendedora, un hombre de 40 años, intervino en la disputa para defender a su pareja.

Según la versión de la mujer, el celador amenazó a su esposo con un arma de fuego y la víctima intentó defenderse mostrándole un cuchillo.

Ataque directo al rostro

Tras el incidente inicial, la pareja se retiró unos metros para continuar trabajando.

Sin embargo, diez minutos después, el guardia regresó con una actitud desafiante para retar a pelear al comerciante.

De acuerdo con la parte de la Policía Nacional, el procesado le disparó directamente en la cara sin mediar palabra.

La víctima fue atendida por paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito y trasladada de urgencia a una casa de salud.

Posible pérdida de la vista

El examen médico legal determinará que la víctima podría perder el ojo izquierdo debido al impacto del proyecto.

Además, se fijó una incapacidad física temporal de entre 30 y 90 días para el afectado.

Por su parte, la administración del centro comercial de El Tejar aclaró a las autoridades que su personal no contaba con permisos para portar armas de fuego.

Un guardia fue detenido tras ser acusado de disparar en el rostro a hombre en Quito. Policía Nacional

Persecución y amenazas

Luego del ataque, el agresor huyó a pie por el sector comercial, pero agentes de la policía lo interceptaron en las calles Cuenca y Mejía .

Durante la aprehensión en flagrancia , el afirmó ciudadano que arrojó el arma de fuego mientras corría para evitar ser capturado.

En la escena del crimen, personal de Criminalística levantó un indicio balístico que fue incorporado al expediente.

Familiares del comerciante herido denunciaron ante las autoridades haber recibido amenazas de allegados del procesado para frenar las acciones legales.

¿Qué sanción contempla la ley?

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica el delito de homicidio en su artículo 144.

Este delito se sanciona con una pena privativa de libertad de diez a trece años.

Al procesarse en grado de tentativa (artículo 39), la pena aplicable oscilará entre uno y dos tercios de la condena total.