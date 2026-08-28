Su Majestad Oyo Rukidi IV, considerado por sus partidarios como "el rey más joven del mundo", falleció la noche del jueves 274 de agosto de 2026, a los 34 años, anunció el primer ministro de su tradicional reino en el oeste de Uganda.

Toro (o Tooro), región situada en los confines de Uganda y la República Democrática del Congo, forma parte de los cinco reinos reconocidos simbólicamente por el presidente Yoweri Museveni.

Se trata de monarquías cuyos poderes son esencialmente culturales, pero que conservan una influencia política.

Oyo Rukidi IV sucedió oficialmente a su padre, fallecido de un ataque cardíaco, en 1995, cuando tenía 3 años, y adquirió plenamente su autoridad al alcanzar la mayoría de edad, en 2010.

También fue reconocido en 2025 por el Libro Guinness de los Récords como el "monarca en ejercicio más joven".

El primer ministro del reino, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, anunció a última hora del jueves que el rey había fallecido, lamentando una "pérdida inconmensurable para la familia real, el pueblo de Tooro y Uganda".

Horas antes, el reino había informado de que el monarca se encontraba en estado crítico en Estados Unidos y había llamado a la calma. Según fuentes cercanas a la familia, había sido hospitalizado debido a un cáncer.

El rey no estaba casado, según el primer ministro, pero deja un príncipe heredero. La existencia de este último no era conocida por el público, y su identidad será revelada de acuerdo con la tradición, precisa.

La familia del rey de Toro era conocida por sus estrechos vínculos con el antiguo líder libio Muamar Gadafi.

África solo cuenta con tres monarquías soberanas -Esuatini, Lesoto y Marruecos-, mientras que otros países reconocen reinos tradicionales como instituciones culturales sin poder político.

Al menos uno de ellos, en Nigeria, está dirigido por un menor de edad, según varias publicaciones.