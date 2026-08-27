El 99,5% de las causas por femicidios y muertes violentas de mujeres de 2026 sigue en trámite.

34 años y ocho meses. Esa fue la pena impuesta en agosto de 2026 a los dos responsables del femicidio de Alison Altamirano, una joven de 23 años asesinada en noviembre de 2025 en Cevallos, Tungurahua.

Su caso consiguió una sentencia menos de un año después del crimen. Sin embargo, las estadísticas del sistema judicial muestran que los procesos por muertes violentas de mujeres pueden tomar meses e incluso años.

398 causas de 2026 todavía están en trámite

Según datos del Consejo de la Judicatura, con corte a junio de 2026, permiten dimensionar esta realidad. La institución mantiene FemicidiosEC, una herramienta que reúne información oficial sobre femicidios y otras formas de muertes violentas de mujeres en Ecuador.

De las 400 causas correspondientes a hechos ocurridos en 2026, apenas dos, equivalentes al 0.50%, constan como resueltas.

Las otras 398, es decir el 99.50%, permanecen en trámite.

La diferencia es importante, que una causa conste como resuelta no significa necesariamente que haya terminado con una condena por femicidio. Los procesos pueden concluir mediante diferentes decisiones judiciales y, además, la tipificación de una muerte puede modificarse conforme avanza la investigación.

Los procesos de años anteriores avanzan

El paso del tiempo se refleja claramente en las estadísticas.

Para las causas correspondientes a 2025, el 2.36% continúa en trámite y el 97.64% aparece como resuelto. En las de 2024, el porcentaje en trámite es del 7.29%, mientras que el 92.71% ya está resuelto.

En 2023, el 90.25% de las causas aparece como resuelto y el 9.75% continúa en trámite.

Mientras que en el primer semestre de 2026 se registraron 400 causas por femicidios y otras muertes violentas de mujeres. En trámite aún se encuentran 398, es decir el 99.5%. Solo dos aparecen como resueltas.

El 99,5% de las causas por femicidios y muertes violentas de mujeres de 2026 sigue en trámite. Consejo de la Judicatura.

Sentencias que llegan años después

En abril de 2026, por ejemplo, la Justicia ratificó la condena de 34 años y ocho meses contra Cristian Gabriel B. J. por el femicidio de Cristina B., ocurrido en noviembre de 2020.

En abril de 2026, la Justicia ratificó la condena de 34 años y ocho meses contra Cristian Gabriel B. J. por el femicidio de Cristina B. Madres Coraje.

El procesado estuvo prófugo y posteriormente fue extraditado desde Perú. La ratificación de la sentencia llegó más de cinco años después del crimen.

Alison Altamirano representa otro escenario. Fue asesinada en noviembre de 2025 y, nueve meses después, en agosto de 2026, dos responsables recibieron la pena máxima.

Alison Altamirano fue asesinada en noviembre de 2025 y, nueve meses después, en agosto de 2026, dos responsables recibieron la pena máxima. Redes Sociales

Nathaly y Lizeth, investigaciones que continúan

Mientras unas familias ya alcanzaron una sentencia, otros casos recientes todavía atraviesan las primeras etapas del proceso.

La muerte de Nathaly Mafla, cuyo cuerpo fue localizado en junio de 2026 en una quebrada de Quito, continúa investigándose como un presunto femicidio.

A estos casos se suma el de Lizeth Bunshi, encontrada sin vida en el río Machángara después de 38 días de búsqueda. Su defensa anunció que solicitará una reformulación de cargos para que el caso pase de desaparición involuntaria a femicidio.

Nathaly y Lizeth, investigaciones que continúan. Redes Sociales

¿Cuántos femicidios se registran realmente?

Según Fundación ALDEA, entre enero y marzo de 2026 se registraron 78 femicidios en Ecuador, una mujer es asesinada cada 22 horas.

Siete víctimas eran menores de 18 años y la más joven tenía 9 años. Además, 52 casos estuvieron relacionados con sistemas criminales.

Según Fundación ALDEA una mujer es asesinada cada 22 horas, en Ecuador. Fundación ALDEA

Las cifras muestran una realidad que va más allá de las estadísticas, mientras nuevos casos se registran, cientos de familias continúan esperando respuestas y justicia.