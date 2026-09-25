Prisión preventiva para 36 procesados vinculados a cartel Jalisco Nueva Generación 

Uno de los detenidos durante los operativos ejecutados por Policía Nacional y el Comando Sur de los Estados Unidos en varias provincias del país.

Este viernes 25 de septiembre de 2026, la Fiscalía informó que un juez dictó prisión preventiva para 36 personas vinculadas al cartel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades los procesan por presunta delincuencia organizada.

Las 36 personas fueron detenidas el jueves 24, durante un operativo ejecutado en las provincias de Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos, en conjunto con la Policía Nacional y la Unidad Comando Sur de los Estados Unidos.

Según el reporte de las autoridadades, los procesados serían parte de una presunta estructura criminal dedicada al envío de droga a Europa y Estados Unidos.

"Se presume que los líderes de esta estructura tendrían vínculos con una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de origen mexicano", detalló la Fiscalía en su cuenta de X.

Durante los allanamientos, las autoridades encontraron: teléfonos celulares, dinero en efectivo, joyas, armas de fuego y alimentadores. Todos los hallazgos fueron entregados como evidencia a las autoridades correspondientes.

Además, incautaron vehículos de alta gama.