Operativo conjunto entre Ecuador y EE.UU deja más de 30 detenidos vinculados a un cartel

Fuerzas del orden de Ecuador y Estados Unidos participaron en un operativo conjunto la madrugada de este 24 de septiembre de 2026.

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional, el Comando Sur de Estados Unidos y la DEA permitió la detención de más de 30 personas durante la madrugada de este jueves 24 de septiembre de 2026, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Las intervenciones se realizaron de manera simultánea en distintos puntos de Guayas, Los Ríos y El Oro, entre ellos Guayaquil, Daule, Samborondón, Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo, Vinces y Machala.

Según Reimberg, la investigación se extendió durante aproximadamente ocho meses y permitió identificar una estructura dedicada a diferentes actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas.

La organización, de acuerdo con la información proporcionada por el ministro, se encargaba del acopio, intermediación, distribución, transporte y comercialización de grandes cantidades de droga.

Los cargamentos provenían de Colombia y, presuntamente, eran enviados por vía marítima desde los puertos de Guayaquil y Machala hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Presuntos vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación

Uno de los principales elementos revelados por las autoridades es la presunta relación de esta red delictiva con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización criminal de México.

Reimberg sostuvo que la estructura no tendría vínculos con bandas locales y que mantenía una relación directa con el grupo mexicano. Entre los detenidos estarían presuntos cabecillas y financistas de la organización.

Para el operativo fueron desplegados más de 320 policías ecuatorianos y 50 integrantes del Comando Sur de Estados Unidos, además de la participación de agentes de la DEA.

Las autoridades estadounidenses también proporcionaron tecnología y apoyo operativo durante los allanamientos, según informó el Ministro del Interior.

Según Reimberg, "para llegar hasta esta estructura, a lo largo de este año, ha habido una afectación de USD 322 millones entre todos los cargamentos de droga decomisados".