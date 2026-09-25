Perú detiene a nueve ecuatorianos vinculados presuntamente a 'Los Tiguerones Trux'

Nueve ecuatorianos fueron detenidos en Trujillo, Perú, por su presunta vinculación con 'Los Tiguerones Trux'.

La Policía Nacional del Perú detuvo a nueve ciudadanos ecuatorianos que serían presuntos integrantes de una facción de Los Tiguerones denominada 'Los Tiguerones Trux'.

La captura se realizó en Trujillo, norte de Perú , durante una operación que contó con la colaboración del FBI de Estados Unidos , según información de las autoridades peruanas.

Los nueve hombres son investigados por presunta tenencia ilegal de armas y municiones, posesión ilegal de material explosivo, tráfico ilícito de drogas y trata de personas.

Armas, dinamita y droga entre los indicios

Durante la intervención, los agentes incautaron una mini Uzi, un revólver, nueve cartuchos de dinamita, municiones, 23 teléfonos móviles, tres balanzas y cerca de un kilo de marihuana.

También se encontraron dos cuadernos con anotaciones de presuntos cobros extorsivos, USD 734 en efectivo, un vehículo y un cuadro con la imagen de Pablo Escobar.

Coordinador con Ecuador para verificar identidades

La Policía peruana informó que encontró documentación vinculada con uno de los intervenidos y otros elementos que serán analizados dentro de la investigación.

Además, se mantiene coordinación con la Policía de Ecuador para confirmar las identidades de los detenidos y determinar si registran antecedentes o procesos pendientes en el país.

La Embajada de Estados Unidos en Perú también difundió información sobre el operativo y señaló que la Policía peruana y el FBI trabajaron de manera conjunta en la intervención.