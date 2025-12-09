Una procesada del caso Sinohydro se desmayó durante audiencia en la Corte Nacional

La audiencia preparatoria de juicio del caso Sinohydro se desarrolla en la Corte Nacional.

La audiencia preparatoria de juicio del caso Sinohydro se reinstaló, este martes 9 de diciembre del 2025, contra 24 personas por la presunta participación en el delito de cohecho.

Según la Corte Nacional de Justicia, una procesada de esta causa presentó problemas de salud y se desvaneció durante el desarrollo de esta audiencia. Se trata de Priscila Burneo, nieta de Conto Patiño.

Tras lo ocurrido, el departamento médico de la Corte Nacional brindó los primeros auxilios a la procesada. Además, se llamó al ECU 911 para solicitar una ambulancia. Sin embargo, no se obtuvo una respuesta favorable, señaló el Alto Tribunal.

“Pese a estas acciones, los familiares de la imputada no permitieron que se brinde la atención adecuada y la trasladaron a una casa de salud”, añadió la Corte. A las 13:17, esa entidad dijo que se desconoce su estado de salud.

Como parte de esta causa, la procesada cuenta con medidas alternativas a la prisión preventiva, por lo que utiliza un grillete electrónico.

Durante la audiencia de este 9 de diciembre, un conjuez nacional llamó a juicio a seis personas más como cómplices del ilícito. En total, 21 procesados enfrentarán una audiencia de juzgamiento, mientras que los otros tres fueron sobreseídos.

Entre las personas que enfrentarán el juicio está el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno y su familia. El exmandatario fue acusado como autor directo del delito.