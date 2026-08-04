Receso judicial en la Sierra y Amazonía se extenderá hasta el 15 de agosto

El receso judicial en la Sierra y Amazonía arrancó el 1 de agosto de 2026.

Desde el 1 de agosto entró en vigencia el receso judicial en las provincias de la Sierra y la Amazonía, una medida que se mantendrá hasta el 15 de agosto de 2026.

El receso judicial implica la suspensión de la atención al público, así como de los plazos y términos procesales en determinadas materias.

La disposición rige para las unidades judiciales con competencia en las áreas:

Laboral

Civil

Contencioso Administrativo

Contencioso Tributario

Inquilinato.

Las actividades y los términos procesales en estas dependencias judiciales se reanudarán el 16 de agosto.

Durante el reces, los plazos de las causas en trámite dentro de estas materias permanecerán suspendidos, según el artículo 96 del Código Orgánico de la Función Judicial y la Resolución No. 141-2020 del Consejo de la Judicatura.

En el caso de las unidades judiciales multicompetentes, las ventanillas físicas y la Oficina de Gestión Judicial Electrónica únicamente receptarán escritos y realizarán trámites relacionados con las materias que no están sujetas al receso judicial.

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Por otro lado, el Consejo de la Judicatura informó que continuarán brindando atención con normalidad las unidades con competencia en materia: