Fiscalía investiga a jueces y exjueces de la Corte Nacional por presunto cohecho

Los allanamientos se realizaron este jueves en el norte de Quito para recopilar documentos y dispositivos electrónicos que permitan esclarecer una supuesta gestión irregular de una sentencia de casación que favoreció a una empresa china por más de USD 59 millones.

Como parte de una investigación previa, la Fiscalía General del Estado, con apoyo de la Policía Nacional, ejecutó varios allanamientos en inmuebles ubicados en el norte de Quito.

El objetivo de las diligencias fue recopilar indicios dentro del proceso por el presunto delito de cohecho, tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Durante los operativos, los agentes incautaron documentos, teléfonos celulares y computadoras, elementos que serán analizados como parte de la investigación que permanece en fase previa.

¿Quiénes son los investigados?

Entre las personas investigadas según la información difundida por la Fiscalía son:

Iván Saquicela: Abogado y expresidente de la Corte Nacional de Justicia (2021-2024).

Abogado y expresidente de la Corte Nacional de Justicia (2021-2024). Milton Velásquez: Presidente e integrante de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo.

Presidente e integrante de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo. Patricio Secaira: Juez encargado de esa misma sala.

Juez encargado de esa misma sala. Iván Larco: Conjuez de la Corte Nacional.

Conjuez de la Corte Nacional. Michel F. (civil implicado en las investigaciones).

Las investigaciones se centran en magistrados que habrían integrado el tribunal que emitió una sentencia de casación mediante la cual se ordenó el pago de USD 59 334 103,17 a favor de una empresa de origen chino.

El origen de la investigación

La noticia del presunto delito surgió a partir del testimonio anticipado de Michael Ismael H., sentenciado en el caso Plaga.

Según la Fiscalía, el testigo afirmó que durante un evento realizado en Guayaquil conoció que varios jueces habrían gestionado la emisión del fallo de una causa que permanecía represada desde hacía varios años.

A partir de esa información, la Fiscalía inició las primeras diligencias para verificar la existencia de una posible estructura que habría influido de manera irregular en decisiones judiciales.

Reimberg: "Nadie es intocable"

Tras los allanamientos, el ministro del Interior, John Reimberg, se refirió al caso durante una entrevista y aseguró que este tipo de investigaciones buscan enviar un mensaje al sistema judicial. "Nadie es intocable", señaló, al indicar que las indagaciones no se limitarían a un solo funcionario judicial.

El ministro también afirmó que quienes hayan favorecido presuntos actos de corrupción deberán responder ante la justicia.

Sus declaraciones se producen mientras la Fiscalía continúa con la recopilación de evidencias y el análisis de los indicios levantados durante los operativos.

La investigación continúa

La causa permanece en etapa investigativa y, por el momento, no existe un pronunciamiento judicial sobre la responsabilidad penal de los involucrados.

Será el avance de las diligencias el que determine si existen elementos suficientes para formular cargos.

Este proceso se suma a otras investigaciones de alto perfil relacionadas con el sistema de justicia ecuatoriano y mantiene bajo observación a la Corte Nacional de Justicia, en medio de nuevas indagaciones por presuntos delitos vinculados con corrupción.