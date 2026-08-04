Noboa estará presente en la posesión presidencial De La Espriella, en Colombia

Daniel Noboa irá a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, en Colombia

El viaje que se dará el viernes 7 de agosto de 2026, forma parte de la agenda oficial del mandatario y tiene como objetivo representar al Ecuador durante la ceremonia de transmisión de mando del nuevo Gobierno colombiano, que se realizará en Cali, Colombia.

La comitiva que acompañará a Noboa

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 463, la delegación estará conformada por funcionarios de distintas instituciones del Estado, quiénes cumplirán actividades oficiales durante la visita presidencial. La coordinación de la comitiva estará a cargo de la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete.

El Ejecutivo también notificó a la Asamblea sobre el desplazamiento del presidente, conforme a lo establecido en la normativa para este tipo de viajes oficiales en el exterior.

Durante la usencia de Daniel Noboa, las funciones de la Presidencia de la República serán asumidas de forma temporal por la Vicepresidencia, conforme lo dispone el Decreto Ejecutivo que oficializa el viaje del mandatario a Colombia.

La posesión en Cali

La ceremonia de investidura de Abelardo de la Espriella reunirá a varios jefes de Estado y autoridades internacionales. La participación de Daniel Noboa forma parte de la estrategia diplomática del Gobierno para fortalecer la relación bilateral entre Ecuador y Colombia.