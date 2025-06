Recompensa de 1 millón de dólares por alias ‘Fede’, tras su fuga de la Penitenciaría

Gobierno ecuatoriano ofrece recompensa de un millón de dólares por información que lleve a la captura de Rolando Federico Gómez Quinde, alias "Fede", así lo anunciaron los ministros del Interior, John Reimberg; y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, este domingo 22 de junio de 2025.

"El Gobierno Nacional ofrece una recompensa de un millón de dólares a quien entregue información verificada que permita la ubicación y captura de alias "Fede", uno de los criminales más buscados y peligrosos del Ecuador", dijo Loffredo en un video publicado en redes sociales.

Según Loffredo, alias "Fede" lidera estructuras delictivas que han sembrado muerte y terror. Y eso se acabó". Al mismo tiempo aseguró que "el Estado lo busca y lo va a encontrar".

Alias "Fede" es señalado como el presunto cabecilla del grupo de delincuencia organizada "Los Águilas", catalogado por el Gobierno como terrorista.

Loffredo enfatizó que las autoridades van a "desarticular completamente esa red criminal" y llamó a la ciudadanía a colaborar con información que permita su captura.

El Ministro de Defensa añadió que la información recibida será tratada con "absoluta reserva".

En el mismo video, Reimberg dijo que "nadie está por encima del país, ni de la ley, nadie puede desafiar al Estado y pretender quedar impune".

Además, Reimberg ofreció una recompensa de un millón de dólares "a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que logren capturar o dar de baja a Rolando Federico Gómez Quinde, alias 'Fede'".

De acuerdo con Reimberg, "dar de baja" a alias "Fede" estaría enmarcado en el "cumplimiento de su deber", al tratarse de un objetivo militar.

"A los delincuentes les decimos: se les acabó el tiempo, no hay escondite, no hay refugio, no hay tregua. El Ecuador no se rinde. El Estado está de pie y responde", finalizó el Ministro del Interior.

Rolando Federico Gómez Quinde, alias 'Fede', cabecilla del grupo 'Los Águilas', escapó de la Penitenciaría del Litoral la mañana del viernes 20 de junio del 2025.

El preso se habría vestido con indumentaria militar para fugarse de la cárcel en Guayaquil. Alias 'Fede' fue capturado el 30 de enero del 2025 en una vivienda ubicada en la urbanización La Joya, en el cantón Daule, de la provincia del Guayas.

Antes, Gómez ya había sido detenido en una fiesta en una finca en la vía a la Costa, el 10 de mayo de 2024.