Sheij Mohammad, ciudadano iraní, será deportado de Ecuador

John Reimberg, ministro del Interior, confirmó la deportación de Sheij Mohammad, el director del Centro Cultural Ecuatoriano-Iraní en Quito, que fue detenido en horas de la mañana de este miércoles 25 de marzo del 2026.

Reimberg escribió tras su captura, en su cuenta de X, que el supuesto clérigo iraní estaría "vinculado a socios comerciales de un testaferro del narcotraficante Leandro Norero; quien además tiene fuertes conexiones con Hassan Isadi, personaje involucrado en el intento de asesinato contra la embajadora Israelí en México Einat Kranz Neiger. Isadi es miembro del grupo terrorista Fuerza Quds (una de las cinco ramas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán) y utilizó a M.K. para captación de recursos, adoctrinamiento y “captación de información” para establecer nuevos blancos en la región".

El ministro sostuvo que el detenido es requerido por agencias internacionales debido a sus actividades relacionadas al terrorismo.

Tras la audiencia en la unidad de Migración en Quito, su defensa señaló que las autoridades decidieron deportarlo después de una alerta por un nuevo "informe reservado".