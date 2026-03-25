Detienen en Quito a supuesto clérigo iraní vinculado a red internacional y a caso Norero

Un supuesto clérigo iraní fue detenido en Quito este miércoles 25 de marzo del 2025, según el ministro del Interior John Reimberg.

Un ciudadano extranjero, identificado como M.K., fue aprehendido en Quito durante un operativo conjunto entre la Subsecretaría de Migración y la Policía Nacional, con apoyo de información del Centro Nacional de Inteligencia este miércoles 25 de marzo del 2026.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que el aprehendido sería un supuesto clérigo iraní vinculado a socios comerciales de un testaferro del narcotraficante Leandro Norero.

De acuerdo con el funcionario, el detenido tendría conexiones con Hassan Isadi, identificado como integrante de la Fuerza Quds, una de las ramas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Según la versión oficial, Isadi estaría relacionado con el intento de asesinato contra la embajadora israelí en México, Einat Kranz Neiger, y habría utilizado a M.K. para actividades como captación de recursos, adoctrinamiento y obtención de información con el objetivo de establecer posibles objetivos en la región.

El ministro Reimberg indicó que el ciudadano extranjero es requerido por agencias internacionales por presuntos vínculos con actividades relacionadas al terrorismo. Actualmente, se ejecutan los trámites correspondientes para su deportación.

“El país no permitirá que estructuras terroristas internacionales operen en su territorio”, enfatizó.

Las autoridades no han detallado si existen más personas involucradas en esta red ni el alcance de las operaciones que se investigan en territorio ecuatoriano. Más temprano indicó que se detuvo a un ciudadano de origen sirio, identificado con las iniciales M.H.