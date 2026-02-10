Cabecilla de 'Los Lobos' y dos miembros más con prisión por el asesinato de Villavicencio

Este martes 10 de febrero de 2026 se instaló la audiencia de vinculación en el caso MagnicidioFV

El cabecillla de 'Los Lobos', alias 'Pipo' y dos miembros más de esa banda delictiva fueron vinculados al caso MagnicidioFV, por el presunto delito de asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Este martes 10 de febrero de 2026 se instaló la audiencia de vinculación y formulación de cargos contra alias 'Pipo', 'Gordo Luis' y 'Lobo Menor'.

Un juez ordena prisión preventiva para los tres nuevos procesados y dispone que la instrucción fiscal se extienda por 30 días más. Además, amplía las medidas de protección para las hijas de la víctima e incluye a más integrantes del entorno familiar.

El 3 de septiembre de 2025, Fiscalía procesó, como presuntos autores mediatos del asesinato, a Ronny Aleaga, José Serrano, Xavier Jordan y Daniel Salcedo. El crimen del candidato presidencial fue perpetrado el 9 de agosto de 2023 en Quito.

Según Fiscalía, los procesados habrían participado en la planificación previa al crimen del candidato, perpetrado en los exteriores de un coliseo en el norte de Quito, donde se desarrolló un mitin político.

Tras la muerte de Leandro Norero, alias ‘El Patrón’, los presuntos autores mediatos procesados habrían acudido directamente a alias ‘Pipo’, considerado el máximo cabecilla del ‘Los Lobos’, para que su organización cometa el crimen.

“Una vez consignado el pago por este crimen, alias ‘Pipo’ habría activado la estructura criminal y dispuesto que los integrantes de su organización se encarguen de la comunicación, coordinación y supervisión del seguimiento, bajo la responsabilidad de alias ‘Invisible’”, indicó el Ministerio Público.

De acuerdo con la teoría fiscal, sin la autorización, dirección y mando del cabecilla de 'Los Lobos’, el atentado no habría podido llevarse a cabo.

Intervención de la disidencia de las FARC

Las investigaciones apuntan que, los nuevos vinculados coordinaron el ataque, con apoyo de grupos irregulares armados, por pedido Xavier Jordán, José Salcedo, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo, a cambio de altas sumas de dinero.

Según la Fiscalía, alias 'Gordo Luis', se encargó de entregar una fuerte cantidad de dinero a la disidencia de las FARC, con el fin de contratar a los sicarios que asesinaron a Fernando Villavicencio.

Antes de su asesinato en la Penitenciaría del Litoral, Jules Osmil C., uno de los autores materiales del crimen, entrego detalles sobre los roles que cumplieron alias ‘Lobo Menor’ y alias ‘Gordo Luis’. Ambos, según su testimonio, daban órdenes directas al resto de la organización.