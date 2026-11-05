Siete detenidos, entre ellos dos policías, tras allanamientos por tráfico de drogas en Quito

Detienen a siete presuntos microtraficantes en Quito, incluidos dos miembros de la Policía Nacional la tarde de este jueves 5 de noviembre de 2026.

La Fiscalía General del Estado ejecutó tres allanamientos simultáneos en los sectores de Biloxi, Chilibulo y el Centro Histórico, en el sur y centro de Quito.

El operativo se desplegó en el marco de una investigación por presunto tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

La intervención deja hasta el momento siete personas detenidas, entre las cuales figuran dos servidores policiales en activo.

Indicios recabados en los inmuebles

Durante los registros en los tres inmuebles, los agentes de la Fiscalía y unidades especializadas de la Policía Nacional levantaron varios indicios vinculados al delito.

Entre las evidencias fijadas constantes sustancias ilícitas empaquetadas, un arma de fuego, dinero en efectivo y varios vehículos.

Las autoridades ingresaron los elementos acumulados bajo cadena de custodia para el inicio de las diligencias de formulación de cargos.

Investigación iniciada en enero

La causa penal está a cargo de la Fiscalía, la cual inició las indagaciones el 4 de enero de 2026.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los implicados integrarían una estructura dedicada al acopio y expendio de drogas en diversos puntos del centro y norte de la capital.

Los siete aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad judicial para la respectiva audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos.