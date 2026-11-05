Asalto a mano armada en una entidad bancaria del norte de Quito deja un perjuicio de hasta USD 7 000

Violento asalto a banco en el norte de Quito: Delincuentes se llevan hasta USD 7 000 y huyen en motos la mañana de este jueves 5 de noviembre de 2026.Credito de la Imagen

Un nuevo hecho delictivo bajo la modalidad de sacapintas y atraco a entidades financieras genera alarma en el norte de Quito.

La mañana de este jueves 5 de noviembre de 2026, cinco hombres armados y encapuchados asaltaron una agencia de una entidad bancaria ubicada en la intersección de las avenidas Eloy Alfaro y Mariana de Jesús, en Iñaquito.

Atraco coordinado y amenaza a cajeros

De acuerdo con el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas, el atraco se registró aproximadamente a las 11:31 .

Los cinco delincuentes, quienes cubrían sus rostros con pasamontañas, cascos y guantes, ingresaron al establecimiento procedente de la avenida Mariana de Jesús.

Dos de los sospechosos se sometieron de inmediato con un arma de fuego al guardia de seguridad de la entidad.

De manera simultánea, los otros tres sospechosos irrumpieron en la zona de cajas.

Con amenazas de muerte e intimidación verbal, los asaltantes exigieron el dinero en efectivo a los cajeros de turno.

En cuestión de minutos, se apoderaron de un monto estimado entre USD 6 000 y USD 7 000.

Fuga en tres motocicletas y levantamiento de indicios

Tras lograr su cometido, los delincuentes abandonaron apresuradamente el lugar hacia la avenida Mariana de Jesús.

En la vía pública abordaron tres motocicletas que los esperaban para emprender la huida con rumbo desconocido.

Unidades de la Policía Nacional y personal de Inteligencia desplegaron un operativo en el sector y procedieron con el levantamiento de las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Tras el análisis audiovisual preliminar, las autoridades identifican las características de los vehículos involucrados:

Motocicleta 1: Tipo deportiva, color anaranjado, sin placas de identificación, con dos ocupantes con cascos negros.

Tipo deportiva, color anaranjado, sin placas de identificación, con dos ocupantes con cascos negros. Motocicleta 2: Tipo Tornado, color negro, con dos ocupantes con cascos negros.

Motocicleta 3: Tipo Tornado, color negro, a bordo de dos sujetos (uno con gorra blanca y pasamontañas, y otro con casco negro).

Eventos simultáneos

De forma paralela al atraco bancario, la Policía Nacional tuvo que atender otras emergencias simultáneas en el mismo sector del norte de la capital.

Entre ellas, una alerta en una gasolinara y el hallazgo de artefactos explosivos en el Complejo Judicial Norte.

El coronel Patricio Almendariz, Comandante del Distrito Metropolitano de Quito, confirmó el despliegue de las unidades especializadas y el levantamiento de información investigativa para determinar si existe vinculación entre estos hechos.

"Vamos a comparar lo sucedido en la entidad financiera con lo ocurrido aquí en el Complejo Judicial Norte. Tuvimos tres eventos a la vez que atender como Policía Nacional". Pablo Almendariz, comandante del Distrito Metropolotano de Quito.

Hallazgo de material letal y posible elemento distractor

Respecto a la alerta en la sede judicial, el coronel Almendariz detalló que en la puerta del edificio se encontró una mochila arrojada por desconocidos, la cual contiene entre cuatro y seis artefactos explosivos tipo emulsión.

"El técnico indica que el caso habría sido letal a una distancia de unos 15 metros a la redonda. Ninguno ha sido detonado; se hizo un procedimiento preliminar para neutralizarlos y serán destruidos en un lugar seguro". Pablo Almendariz, comandante del Distrito Metropolotano de Quito.

El alto oficial indicó además que se inspeccionan todos los pisos de la edificación antes de rehabilitar las actividades públicas.

Asimismo, la Policía investiga si la colocación de los explosivos guarda relación con las audiencias en curso en el complejo judicial o si se trata de una maniobra distractoria coordinada para facilitar el asalto bancario.