EE.UU. revela acusación contra Jacobo Bucaram y los Estrada por narcotráfico y uso de armas pesadas

Justicia de EE.UU. revela acusación contra Jacobo Bucaram ya los Estrada por narcotráfico y posesión de ametralladoras este jueves 5 de noviembre de 2026.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Administración para el Control de Drogas (DEA) hicieron pública este jueves 5 de noviembre de 2026 la acusación formal contra cinco ecuatorianos detenidos

Entre los procesados figuran el exasambleísta Jaime Estrada Medranda, su padre el exalcalde y candidato Jaime Estrada Bonilla, y Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz.

Los acusados enfrentan cargos de conspiración para importar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y por posesión de armas de fuego de alto calibre.

Red delictiva y uso de empresas pesqueras

De acuerdo con el documento presentado por el fiscal Jamie McDonald y el administrador de la DEA Terrance Cole, la estructura delictiva operó durante más de una década utilizando rutas marítimas comerciales.

La acusación detallada que los Estrada habrían utilizado su empresa exportadora de mariscos y contenedores de atún para camuflar los cargamentos de droga en alianza con organizaciones criminales como Los Choneros y Los Lobos.

Entre las pruebas citadas consta un operativo realizado en mayo de 2023 en el puerto de Guayaquil, donde la Policía Nacional incautó 1 444 kilogramos de cocaína dentro de un contenedor perteneciente a la firma de los acusados.

Reuniones con Jacobo Bucaram y negociaciones

La Fiscalía norteamericana señala que para coordinar la logística, los Estrada utilizaban intermediarios de confianza.

En 2026, los enviados Geovanny Fernández Menéndez y William Briones López se habrían reunido con Jacobo Bucaram Pulley en Ecuador.

Esto con el fin de negociar la exportación de un cargamento de dos toneladas de cocaína con destino a México y posterior traslado a Estados Unidos.

Las autoridades norteamericanas enfatizaron que el 70% de la cocaína que llega a EE.UU. y Europa transita por puertos ecuatorianos como Manta y Guayaquil.

Penas severas y proceso de extradición

Los cinco ciudadanos enfrentan los siguientes cargos penales en la corte federal de los Estados Unidos:

Conspiración para importar cocaína: Con una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

Con una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua. Posesión de ametralladoras: Con una pena mínima obligatoria de 30 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

Conspiración para poseer ametralladoras: Con una pena máxima de cadena perpetua.

Jaime Estrada Medranda y Jaime Estrada Bonilla fueron capturados en Panamá el pasado 2 de noviembre.

Por su parte, Jacobo Bucaram, Geovanny Fernández y William Briones fueron aprehendidos en Ecuador el 4 de noviembre por el Bloque de Seguridad.

Todos permanecen bajo custodia a la espera de la formalización de sus procesos de extradición a territorio estadounidense.