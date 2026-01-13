Estos son los candidatos más opcionados para la presidencia encargada de la Corte Nacional

Ambiente en la Corte Nacional de Justicia, previo a la sesión extraordinaria del Pleno, para tratar el encargo de la Presidencia del Dr. José Suing.

Tras la renuncia de José Suing a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, el Pleno tiene previsto reunirse para encontrar a los sucesores que comanden la entidad judicial de Ecuador. El artículo 182 de la Constitución y el 198 del Código Orgánico de la Función Judicial establecen que el presidente de la CNJ se elegirá de entre los jueces principales.

¿Cómo se realiza la elección? Se tiene previsto que en la reunión de este miércoles 14 de enero del 2026, a las 09:30, los 10 jueces titulares y cuatro conjueces también titulares participen en la elección del Presidente encargado. Es decir 14 magistrados votarán, aunque legalmente se necesita la mayoría, es decir siete.

Los candidatos a ocupar el encargo de la presidencia y la presidencia subrogante de la CNJ son: Daniella Camacho, Marco Rodríguez, Katerine Muñoz, Consuelo Heredia, Milton Velásquez, Alejandro Arteaga, Gilda Rosana Morales y Felipe Córdova. Antigüedad y trayectoria serán determinantes en la elección.

De este grupo, Camacho es la jueza más antigua de la Corte Nacional de Justicia desde el 2027, cuando ganó el concurso con 99 puntos sobre 100 y fue la mejor puntuada.

La jueza Daniela Camacho Tomado de redes sociales

La magistrada es doctora en Jurisprudencia, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Magíster en Derecho Procesal Mención Penal de la Universidad Indoamérica de Quito. Dentro de la Corte Nacional de Justicia, es integrante de la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado.

Marco Rodríguez, por su parte, es otro candidato. Él es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, cuenta con un doctorado en Derecho y tres maestrías en Derecho Penal en universidades, como: Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad Técnica Particular de Loja y Universidad Central del Ecuador

El juez Marco Rodríguez Tomado de redes sociales

Rodríguez ejerció como ayudante Judicial y oficial Mayor de la Corte Suprema de Justicia, Juez y presidente del Tribunal Noveno de Garantías Penales de Pichincha, Juez de la Sala de lo Penal y presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

Además, el juez fue docente de la Universidad Metropolitana del Ecuador UMET y profesor de la cátedra “Principios constitucionales y del debido proceso penal”, Facultad de Derecho, Especialidad en Derecho Procesal Penal (posgrado)

Juez Alejandro Arteaga Tomado de redes sociales

Alejandro Arteaga, otro de los candidatos antiguos y con trayectoria, doctor en Jurisprudencia, abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil.

Tiene una especialidad en Derecho Empresarial por la Universidad Técnica Particular de Loja y es Magíster en Derecho Empresarial y Derecho procesal con mención en Derecho Penal. Candidato a Doctor en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar.