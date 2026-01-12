¿Quién es la jueza Daniella Camacho, presidenta encargada de la Corte Nacional de Justicia?

La jueza Daniela Camacho es la magistrada más antigua de la Corte Nacional de Justicia.

La jueza Daniella Camacho asumió este lunes 12 de enero del 2026 la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, tras la renuncia de José Suing.

Camacho es la jueza más antigua de la Corte Nacional de Justicia desde el 2027, cuando ganó el concurso con 99 puntos sobre 100 y fue la mejor puntuada.

La magistrada es doctora en Jurisprudencia, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Magíster en Derecho Procesal Mención Penal de la Universidad Indoamérica de Quito.

Dentro de la Corte Nacional de Justicia, es integrante de la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado.

Como parte de su experiencia profesional se desempeñó como Consultora en Género para el CONAMU “Seguridad Social y Derechos de las Mujeres”. También fue Fiscal Penal de Pichincha, Fiscal de Asuntos Indígenas y es ex Jefa Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes del Proceso Penal de la Fiscalía General del Estado.

Como parte de su trayectoria ha manejado casos emblemáticos como Sobornos, Odebrecht, el caso Balda, entre otros.