Suspenden audiencia de formulación de cargos contra el alcalde de Esmeraldas

El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, fue detenido en Esmeraldas y trasladado a Quito.

La situación jurídica del alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, se definirá la tarde de este jueves 4 de junio de 2026, cuando se retome la audiencia de formulación de cargos en su contra.

Villacís fue detenido la madrugada del miércoles en Esmeraldas por estar presuntamente involucrado en una estructura delictiva que movió más de USD 15 millones, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Tras la detención fue trasladado al Complejo Judicial Norte, en Quito, para que se realice la audiencia de formulación de cargos. La audiencia se suspendió la mañana de este jueves y se reinstalará a las 15:00.