¿Qué relación tendría detención del alcalde de Esmeraldas con el incendio en la Refinería?
Según el ministro del Interior, John Reimberg, la línea investigativa de la operación "Blindaje" vincula a Vicko Villacís con ese siniestro.
Imagen de la Refinería de Esmeraldas el 14 de mayo de 2026.
Petroecuador
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Actualizado:
03 jun 2026 - 16:26
Existe una relación entre la estructura delictiva desarticulada, y que según las investigaciones lideraba el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y el incendio en la Refinería de esa provincia.
Así lo señaló el ministro del Interior, John Reimberg, tras los primeros resultados de la operación "Blindaje", ejecutada en Esmeraldas, Santa Elena, Sucumbíos y Pichincha y que dejó a ocho personas detenidas, entre ellas Villacís.
¿Cuál es el nexo?
La línea investigativa vincula a parte de los detenidos, con el incendio en la Refinería de Esmeraldas, que a decir de Reimberg, fue un "acto deliberado".
“Las investigaciones continúan porque lo ocurrido en la Refinería de Esmeraldas no fue ningún accidente, fue un acto que se cometió para afectar a los ecuatorianos por montos superiores a los USD 100 millones”, puntualizó.
Además, en su cuenta de Twitter, Reimberg detalló los hechos y sus afectaciones:
- Las bombas de carga de Seviar, unidad clave en la operación de la Refinería de Esmeraldas, se incendiaron el 1 de marzo de 2026.
- El incendio provocó un daño directo a la infraestructura estratégica del país.
- Entre marzo y mayo, el país se vio obligado a incrementar las importaciones de diésel y naftas en más de USD 350 millones para garantizar el abastecimiento.
- La afectación se produjo, además, en un contexto de precios internacionales históricamente altos de los combustibles líquidos.
- Esto generó un impacto neto negativo de USD 118 millones en la balanza comercial ecuatoriana.
Refinería de Esmeraldas retomó operaciones
Petroecuador retomó progresivamente las operaciones de Refinería de Esmeraldas este 2 de junio de 2026, es decir tres meses después del incendio.
Se puso en marcha de la Unidad No Catalítica 1 y con ello, el centro refinador más importante del país alcanzará su máxima capacidad.
El reinicio de operaciones incrementa la capacidad operativa de la planta y optimiza el procesamiento de crudo.
Este 3 de junio también retomó actividades la Unidad Catalítica 2, donde se procesa nafta reformada e hidrógeno. Y para este 4 de junio, se recuperará la Unidad Catalítica 3, donde se procesa del diésel premium.
Con la incorporación de estas unidades se producirá suficiente Jet A1 y nafta base para la preparación de gasolinas Extra y Ecopaís.
Además, se reducirá en un 24% la importación de diésel premium.
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