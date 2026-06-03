¿Qué relación tendría detención del alcalde de Esmeraldas con el incendio en la Refinería?

Imagen de la Refinería de Esmeraldas el 14 de mayo de 2026.

Existe una relación entre la estructura delictiva desarticulada, y que según las investigaciones lideraba el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y el incendio en la Refinería de esa provincia.

Así lo señaló el ministro del Interior, John Reimberg, tras los primeros resultados de la operación "Blindaje", ejecutada en Esmeraldas, Santa Elena, Sucumbíos y Pichincha y que dejó a ocho personas detenidas, entre ellas Villacís.

¿Cuál es el nexo?

La línea investigativa vincula a parte de los detenidos, con el incendio en la Refinería de Esmeraldas, que a decir de Reimberg, fue un "acto deliberado".

“Las investigaciones continúan porque lo ocurrido en la Refinería de Esmeraldas no fue ningún accidente, fue un acto que se cometió para afectar a los ecuatorianos por montos superiores a los USD 100 millones”, puntualizó.

Además, en su cuenta de Twitter, Reimberg detalló los hechos y sus afectaciones:

Las bombas de carga de Seviar, unidad clave en la operación de la Refinería de Esmeraldas, se incendiaron el 1 de marzo de 2026.



El incendio provocó un daño directo a la infraestructura estratégica del país.

Entre marzo y mayo, el país se vio obligado a incrementar las importaciones de diésel y naftas en más de USD 350 millones para garantizar el abastecimiento.

para garantizar el abastecimiento. La afectación se produjo, además, en un contexto de precios internacionales históricamente altos de los combustibles líquidos.

Esto generó un impacto neto negativo de USD 118 millones en la balanza comercial ecuatoriana.

Refinería de Esmeraldas retomó operaciones

Petroecuador retomó progresivamente las operaciones de Refinería de Esmeraldas este 2 de junio de 2026, es decir tres meses después del incendio.

Se puso en marcha de la Unidad No Catalítica 1 y con ello, el centro refinador más importante del país alcanzará su máxima capacidad.

El reinicio de operaciones incrementa la capacidad operativa de la planta y optimiza el procesamiento de crudo.

Este 3 de junio también retomó actividades la Unidad Catalítica 2, donde se procesa nafta reformada e hidrógeno. Y para este 4 de junio, se recuperará la Unidad Catalítica 3, donde se procesa del diésel premium.

Con la incorporación de estas unidades se producirá suficiente Jet A1 y nafta base para la preparación de gasolinas Extra y Ecopaís.

Además, se reducirá en un 24% la importación de diésel premium.