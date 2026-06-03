¿Quién es Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas detenido por presunto lavado de activos?

El nombre de Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, volvió a ocupar la atención pública este miércoles 3 de junio de 2026 tras su detención en el marco de una investigación por el presunto delito de lavado de activos.

La aprehensión de Villacís y siete personas más se produjo durante un operativo ejecutado por Fiscalía y Policía Nacional.

Según información de la Fiscalía, las intervenciones se realizaron de manera simultánea en las provincias de Esmeraldas, Pichincha, Santa Elena y Sucumbíos.

Fiscalía inició la investigación previa el 26 de noviembre de 2025, con base en un peporte de operaciones inusuales e injustificadas de la UAFE.

Tras la detención, la Policía trasladó a Villacís a Quito y fue llevado al Complejo Judicial Norte, medio de un fuerte resguardo de seguridad.

¿Quién es Vicko Villacís?

Villacís tiene 47 años y es abogado de los tribunales del Ecuador. Su formación académica incluye un máster en Negocios y Administración obtenido en Canadá, una maestría en Gestión Ambiental cursada en Ecuador y un posmáster en Negocios y Administración realizado en China.

De acuerdo con la información publicada por la propia Alcaldía de Esmeraldas, también cuenta con una especialización en Banca y Finanzas y un diplomado en Criminalística.

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Antes de incursionar en la administración pública, desarrolló una trayectoria en el ámbito académico, donde se desempeñó durante aproximadamente 10 años como catedrático universitario.

Llegó a la Alcaldía en 2023

Villacís alcanzó la Alcaldía de Esmeraldas tras las elecciones seccionales de 2023, con el respaldo del correísmo. Él tenía previsto participar en los próximos comicios para buscar la reelección.