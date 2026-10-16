Detienen a trabajador de una florícola en Tumbaco por presunta comercialización de pornografía infantil

La investigación previa comenzó el 26 de abril de 2026

Un hombre de 32 años fue procesado en Ecuador por la presunta comercialización de material de abuso sexual infantil. El sospechoso cumple prisión preventiva.

La Fiscalía procesó a Alfredo Gabriel T. Sh., de 32 años, por el presunto delito de comercialización de material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.

El hombre fue detenido el 14 de octubre de 2026 durante un allanamiento en una florícola ubicada en Checa, en el sector de Tumbaco, donde trabajaba.

La investigación previa comenzó el 26 de abril de 2026, a partir de un informe policial relacionado con ocho reportes CyberTip.

Ocho alertas internacionales

Estas alertas fueron emitidas mediante CyberTipline, una plataforma del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC), que recibe denuncias relacionadas con posibles casos de explotación sexual infantil en línea.

Según la información expuesta por el fiscal durante la audiencia de formulación de cargos, los reportes alertaron sobre la circulación de 50 imágenes y nueve videos catalogados como material de abuso sexual infantil en el entorno digital ecuatoriano.

El contenido estaría relacionado con cuatro direcciones de correo electrónico y cuatro números telefónicos.

El allanamiento se realizó en una florícola de Checa

Durante las diligencias, los investigadores habrían identificado al procesado como titular de las cuentas vinculadas a los reportes.

La detención se ejecutó la tarde del 14 de octubre, en un operativo dirigido por la Fiscalía y coordinado con la Policía Nacional, con la colaboración de la organización Our Rescue.

Entre los indicios recabados consta un teléfono celular cuyo código IMEI estaría relacionado con uno de los números telefónicos y una de las direcciones de correo electrónico mencionadas en las alertas.

Este dispositivo forma parte de los elementos que se analizarán dentro de la investigación.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, el hombre habría obtenido el material digital a través de comunidades de mensajería instantánea.

Esta información forma parte de las hipótesis investigativas y deberá ser examinada durante el proceso judicial para determinar las circunstancias y posibles responsabilidades.

En la audiencia realizada el 15 de octubre de 2026, el juez ordenó prisión preventiva para el procesado mientras avanza la investigación.

Además, estableció un plazo de 90 días para la instrucción fiscal, etapa en la que se reunirán y analizarán los elementos relacionados con el presunto delito.