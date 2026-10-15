Caen cabecillas de 'Comandos de la Frontera' vinculados a masacre de militares en Alto Punino

Caen cuatro cabecillas de 'Comandos de la Frontera' tras 14 allanamientos en tres provincias del Ecuador la madrugada de este jueves 15 de octubre de 2026.

Un golpe estratégico a las estructuras del crimen organizado transnacional asestó la Policía y la Fiscalía mediante la 'Operación Muralla', logrando la captura de cuatro cabecillas clave de la organización criminal Comandos de la Frontera.

Los detenidos son señalados como responsables de la muerte de 19 personas en la Amazonía, entre ellas 11 militares asesinados en Alto Punino y tres policías en Joya de los Sachas.

El operativo fue confirmado por John Reimberg, ministro del Interior, tras 18 meses de investigaciones que permitieron identificar la cadena de mando, la logística y las rutas operativas de esta red criminal.

La misma se dedicada al narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal y actos terroristas entre Colombia y Ecuador.

Según John Reimberg, ministro del Interior, cuatro presunto cabecillas de los 'Comandos de la Frontera' fueron detenidos. Ministerio del Interior

14 allanamientos en tres provincias

La intervención coordinada se ejecutó de forma simultánea en las provincias de Orellana, Sucumbíos y Guayas, movilizando a 122 servidores policiales y 14 fiscales.

Durante el despliegue cayeron cuatro presuntos líderes operativos y logísticos de la banda narcoterrorista:

Alias ​​'Mazón'

Alias ​​'Meneses'

Alias ​​'Raquetilla'

Alias ​​'Coche'

A esta estructura también se la vincula con al menos 25 muertes violentas adicionales registradas en sectores conflictivos de Orellana, Joya de los Sachas y Sucumbíos.

Golpe financiero de USD 600 millones

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades, esta operación no solo desarticuló la capacidad de movilidad de la organización en la frontera norte y centro-amazónica, sino que consolidó un impacto económico.

Según el Ministerio del Interior, el golpe financiero supera los USD 600 millones de dólares en pérdidas para sus economías ilícitas.

"Golpeamos tanto a quienes ejecutaban los ataques como a quienes los planificaban y financiaban. Estamos golpeando donde más les duele: en sus estructuras, en su logística y en su economía criminal". John Reimberg, ministro del Interior

El Gobierno ratificó que las investigaciones comenzarán para desmantelar la totalidad de los corredores logísticos y colaboradores de esta agrupación en el país.