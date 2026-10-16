GIR desactiva granada y detiene a tres personas con armas y drogas en La Mariscal, en Quito

Operativo en Quito: GIR desactivó presunta granada y detuvo a tres personas en Joaquín Pinto y Reina Victoria la noche de este jueves 15 de octubre de 2026.

Una intensa movilización policial alarmó la noche de este jueves 15 de octubre de 2026 al sector turístico de La Mariscal, en el norte de Quito.

Unidades especializadas de la Policía Nacional ejecutaron una intervención táctica en las calles Joaquín Pinto y Reina Victoria.

Las autoridades detectaron la presencia de un artefacto explosivo (una granada), armas de fuego y sustancias sujetas a fiscalización.

Intervención del GIR

El operativo se desplegó pasadas las 21:00, liderado por el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y su equipo antiexplosivos.

Las autoridades procedieron a aislar el perímetro de las calles Joaquín Pinto y Reina Victoria para salvar la integridad de transeúntes y residentes de la zona flotante.

Tras aplicar los protocolos de seguridad industrial y manejo de materiales peligrosos, los uniformados lograron asegurar la zona y neutralizar el artefacto explosivo sin registrar afectaciones personales.

Tres detenidos de nacionalidad extranjera

El mayor Carlos Morocho, jefe del circuito La Mariscal, confirmó que la operación dejó como resultado la aprehensión de tres ciudadanos de nacionalidad extranjera.

En poder de los sospechosos, los agentes incautaron:

Un artefacto explosivo (granada).

(granada). Tres armas de fuego .

. Municiones de distintos calibres.

Una cantidad considerable de sustancias sujetas a fiscalización (drogas).

"Al tener a personas armadas y poseer ese tipo de aparato que se presume es explosivo, presumimos que iban a cumplir algún tipo de misión que fue anticipada a buen tiempo por los equipos de inteligencia". Carlos Morocho, jefe del circuito La Marsical.

Plan de seguridad para Quito

Las autoridades indicaron que los aprehendidos fueron sometidos a valoraciones médicas para ser puestos de manera inmediata a órdenes de la Fiscalía General del Estado y la autoridad judicial competente.

Asimismo, la Policía Nacional recordó que en el sector se mantienen activos planes de contingencia como el Plan Protector Quito y el Plan Protector Universitario, con patrullajes permanentes las 24 horas.

Los mandos policiales hicieron un llamado a la ciudadanía para utilizar las líneas de emergencia ante cualquier objeto o actitud sospechosa.