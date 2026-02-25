Tres procesados por receptacion en caso de la desaparición de Héctor Enríquez Ruiz

Tres personas fueron detenidas con la camioneta del joven Héctor Fernando Enríquez Ruiz. La Fiscalía informó este miércoles 25 de febrero de 2026 que son procesadas por el delito de receptación.

El joven de 27 años habría sido interceptado en la vía Alóag - Santo Domingo, donde su madre asegura que fue arrojado el cuerpo de su hijo, aunque las autoridades no han confirmado su muerte.

Las tres personas fueron detenidas en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, en posesión de la camioneta Mazda BT-50 doble camino, propiedad del joven desaparecido.

Personal de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos de Mejía y familiares participan en la búsqueda del joven Héctor Fernando Enríquez Ruiz, desaparecido el 18 de febrero de 2026 mientras regresaba de Quito hacia Otavalo.

La búsqueda se centra en la vía Alóag - Santo Domingo desde la tarde del 24 de febrero por parte de los bomberos, y desde este miércoles con apoyo de la Dinased.

Enríquez es oriundo de Otavalo, en la provincia de Imbabura. Se conoce que viajó por trabajo hacia Quito la noche del 18 de febrero. Según su madre, la última llamada telefónica que tuvieron fue pasadas las 23:00.