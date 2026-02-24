'Sabemos que está muerto'; madre de Héctor Enríquez pide ayuda para rescatar a su hijo

Este martes 24 de febrero del 2026 se revelaron nuevos detalles de la desaparición del joven Héctor Enríquez Ruiz, de 27 años,que fue reportado como desaparecido el pasado miércoles 18 de febrero.

En un video publicado en redes sociales, en medio de lágrimas la madre del joven aparece en un tramo de la vía Alóag - Santo Domingo, y asegura que el joven fue arrojado hacia el abismo en esa zona.

Además, asegura que tras las investigaciones se determinó que al joven "le quitaron la vida y le botaron por un puente", por lo que solicitan a las autoridades que se activen organismos de rescate para buscar y localizar el cuerpo del joven.

"No queremos problemas, solo queremos llevar a nuestro hijo a donde vivimos y darle cristiana sepultura", dice la madre en un video publicado en la cuenta de X de Israel Ruiz, primo del joven.

Enríquez es oriundo de Otavalo, en la provincia de Imbabura. Se conoce que viajó por trabajo hacia Quito la noche del 18 de febrero. Según su madre, la última llamada telefónica que tuvieron fue pasadas las 23:00.

La camioneta en la que se movilizaba, una Mazda BT-50 doble cabina, fue reportada como robada. Su madre detalló que el vehículo se encuentra detenido y obtuvieron información de que el cuerpo del joven fue arrojado desde un puente.

Hasta el cierre de esta publicación no hay un pronunciamiento oficial respecto a este caso.