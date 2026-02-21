Joven desaparece tras regresar de Quito a Otavalo
Familia pide ayuda para ubicar a Héctor Fernando Enríquez Ruiz.
21 feb 2026 - 14:10
Héctor Fernando Enríquez Ruiz, de 27 años, fue reportado como desaparecido tras salir de Quito rumbo a Otavalo la noche del 18 de febrero de 2026. Su familia indicó que el joven había viajado por trabajo y que no es habitual que pierda contacto.
El último tramo confirmado fue en el sector de Calderón, por Bonanza y los puentes antes de bajar hacia la Panamericana Norte. Su última llamada fue a las 23:57 con su madre, y desde ese momento se perdió toda comunicación.
Héctor se movilizaba en una Mazda BT-50 blanca, placas PCQ-1530, con parrilla negra en el techo, vehículo que ya consta como robado. Según el registro oficial, mide 1,72 metros, pesa 150 libras, tiene ojos cafés y cabello castaño, además de contextura gruesa.
Las autoridades mantienen activo el protocolo de búsqueda y reiteran el llamado a la ciudadanía. Cualquier información puede ser reportada de forma gratuita y confidencial al 1800 DELITO (335486) o al 9-1-1, recordando que todo dato puede ser clave.
