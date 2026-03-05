Viceprefecta de Azuay Alexandra Quintanilla se pronuncia tras ser sentenciada

Alexandra Quintanilla Zamora, se pronunció este jueves cinco de marzo, luego de su sentencia a 30 días de prisión y al pago de una multa de USD 1.446 tras ser declarada culpable de conducir bajo los efectos del alcohol en Cuenca el pasado 28 de febrero.

Por medio de un comunicado la Viceprefecta afirmó que existían inconsistencias en la versión que se difunde por redes sociales.

Según declaró, los hechos ocurrieron la madrugada del 28 de febrero en el sector de la Bajada de Todos Santos y el Paseo Tres de Noviembre. Allí, mientras conducía fue detenida por un procedimiento de control vehicular en el que participaban agentes de la EMOV.

Señaló que mientras pasaba, observó que una mujer estaba siendo sometida con gas pimienta por parte de los agentes. Tras aquello se detuvo para intervenir y solicitar "respeto" para la afectada.

Durante el mismo operativo un agente le solicitó que entregara la matrícula de su vehículo, tras aquello un agente diferente se hizo cargo de su interrogatorio. Posteriormente se le informó que su documento se habría extraviado. Según su versión ella no se encontraba bajo efectos del alcohol.

En el comunicado, la viceprefecta también reveló que posterior al operativo sufrió varios episodios de epilepsia, enfermedad con la que asegura padecer desde 2006.

Según señaló, por esa razón tuvo que ser sedada y durante la audiencia en la que se le formuló cargos se encontraba bajo el efecto de los sedantes que consume para tratar su enfermedad.

Para finalizar, expresó que confía en que la verdad sobre su caso saldrá a la luz y agradeció a las personas que registraron el suceso.