Noboa defiende operativo militar en Sucumbíos tras críticas de congresistas de EE.UU.

El presidente Daniel Noboa cumplió agenda en Estados Unidos, este jueves 14 de mayo de 2026.

El presidente Daniel Noboa defendió, este jueves 14 de mayo de 2026, el operativo militar ejecutado, el pasado 3 de marzo, en la provincia de Sucumbíos. El Mandatario aseguró que la zona bombardeada sí estaba vinculada a actividades del narcotráfico.

Noboa se pronunció sobre ese operativo luego de los cuestionamientos planteados por 20 congresistas demócratas de Estados Unidos sobre presuntas violaciones de derechos humanos durante esa intervención militar.

El Primer Mandatario se pronunció durante una entrevista concedida a CNN, durante su visita oficial a Washington. Noboa aseguró que la operación se desarrolló en un área conflictiva vinculada al tráfico de drogas y a estructuras criminales que operan en la frontera norte del país.

Según el Gobierno ecuatoriano, se bombardeó una estructura donde hacía base el grupo criminal 'Comandos de la Frontera', organización vinculada al narcotráfico y a actividades de minería ilegal.

Este caso tomó relevancia internacional después de una investigación publicada por The New York Times, que sostuvo que el lugar atacado en la comunidad de San Martín sería en realidad una finca destinada a la producción de leche y ganado.

Pedido de investigación de los congresistas

La polémica se intensificó, luego de que 20 congresistas demócratas enviaran una carta, el miércoles 13 de mayo de 2026, al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, expresando preocupación por supuestas violaciones de derechos humanos durante operaciones militares conjuntas entre Ecuador y EE.UU.

En la misiva, los legisladores solicitaron investigar las circunstancias del bombardeo y pidieron suspender operaciones dentro de la cooperación bilateral en seguridad.

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"Estamos profundamente preocupados por los informes sobre graves violaciones de los derechos humanos y el bombardeo de lo que parecen haber sido instalaciones civiles durante las operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos y Ecuador", señalaron los demócratas en un documento.

Reducción de la pobreza

Durante la entrevista en CNN, Noboa también destacó indicadores económicos de su administración y aseguró que el índice de pobreza en Ecuador se redujo al 21,4%, cifra que calificó como “la más baja en la historia del país”.

El mandatario afirmó que la disminución de la pobreza ha impulsado el consumo interno, el crecimiento de ventas y el ahorro, y sostuvo que Ecuador avanza hacia “un Estado más justo y un país que se siente con más dignidad y libertad”.