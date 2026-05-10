Operativos durante toque de queda dejan más de 1 700 aprehendidos
Integrantes de la fuerza pública detuvieron a miles de personas durante la primera semana de la medida en Ecuador.
Policías y militares controlan los checkpoints que se activan durante el horario del toque de queda.
API
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Fecha de publicación
10 may 2026 - 18:32
Entre el 3 y el 10 de mayo de 2026, la Policía realizó diferentes operativos con el objetivo de "combatir estructuras delictivas y reducir la actividad criminal".
Los controles se ejecutaron en nueve provincias y cuatro cantones del país, territorios donde rige el toque de queda.
Según la información, la fuerza pública reportó 1 735 personas aprehendidas a nivel nacional.
Se efectuaron allanamientos y decomisos
Según la Policía, 643 ciudadanos fueron detenidos por delitos relacionados con tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, porte y tenencia de armas de fuego, extorsión y otros delitos.
Además, 412 individuos fueron identificados como presuntos integrantes de estructuras criminales.
También, de acuerdo con la información, se efectuaron 221 allanamientos. Se decomisaron 213 armas de fuego y aproximadamente 1,7 toneladas de droga.
Se recuperó 67 vehículos y 89 motocicletas que, según las investigaciones, estarían vinculados a actividades ilícitas.
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