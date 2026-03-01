Su Alteza Khaled llegó a Ecuador y se reunirá con Noboa para fortalecer la relación bilateral.

Ecuador recibió este domingo 1 de marzo a Su Alteza Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Heredero de Abu Dabi, en una visita oficial que busca fortalecer la relación bilateral con Emiratos Árabes Unidos.

La Cancillería informó que el mandatario emiratí mantendrá un encuentro bilateral con el presidente Daniel Noboa y una reunión ampliada entre las delegaciones de ambos países.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la agenda contempla la consolidación de acuerdos en materia de comercio, inversión, seguridad y lucha contra la corrupción.

En su boletín, el Gobierno ecuatoriano reiteró su solidaridad con Emiratos Árabes Unidos frente al agravamiento de la situación de seguridad en Medio Oriente y condenó los ataques sufridos en su territorio.

La canciller Gabriela Sommerfeld recibió a la alta autoridad emiratí a su arribo al país. La visita se desarrolla en un contexto de fortalecimiento diplomático y cooperación estratégica entre ambas naciones.