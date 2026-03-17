Asamblea aprueba ley para que los presos trabajen y paguen sus necesidades en las cárceles

El Pleno de la Asamblea Nacional sesionó en Cuenca este martes 17 de marzo del 2026

Con 84 votos afirmativos y 62 negativos el Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley para Transformar el Sistema Penitenciario, la tarde de este martes 17 de marzo del 2026.

Esta iniciativa busca que las personas privadas de libertad realicen actividades laborales para contribuir a su sustento. El documento fue elaborado por la Comisión de Seguridad Integral, presidida por la legisladora Inés Alarcón.

La normativa contempla una serie de reformas orientadas a fortalecer el control del Estado en los centros de privación de libertad.

Entre los principales puntos del proyecto se incluye el impulso de programas de trabajo y producción dentro de las cárceles, con el objetivo de promover la rehabilitación de los internos y permitir que puedan cubrir parte de sus necesidades mientras cumplen sus condenas.

La iniciativa también establece medidas para reforzar el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria mediante procesos de profesionalización, capacitación y la incorporación temporal de policías y militares en servicio pasivo para apoyar las labores de control en los centros penitenciarios.