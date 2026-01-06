Asamblea: CAL tratará pedido de juicio político en contra de Mario Godoy el jueves 8 de enero

A través de un mensaje en sus redes sociales, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, convocó al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para este jueves 8 de enero, a las 10:00. Allí se analizará la solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.

El trámite del juicio político político avanza tras la solicitud presentada por los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso.

Godoy está señalado por presuntas presiones a un juez anticorrupción dentro de un proceso por lavado de activos, en el que fue sentenciado el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

El CAL es el máximo organismo dentro del Parlamento. Además de Olsen, lo integran los legisladores Mishel Mancheno, Carmen Tiupul, Sade Fritschi, Samuel Celleri, Mónica Salazar y Steven Ordóñez. Ellos deberán decidir si la solicitud de juicio político procede a trámite o no. Si el proceso continúa, el trámite pasa a manos de la Comisión de Fiscalización.