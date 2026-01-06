Estos son los pasos a seguir tras la solicitud de juicio político contra Mario Godoy

Mario Godoy, presidente de la Judicaturam compareció en el Pleno de la Asamblea el lunes 5 de enero de 2026.

La solicitud de juicio político presentada contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, abrió un proceso legislativo que deberá atravesar varias etapas antes de llegar o no a una eventual censura.

La iniciativa fue planteada por la asambleísta Viviana Veloz, de la bancada correísta de la Revolución Ciudadana (RC), y se encuentra actualmente en su fase inicial.

El pedido de juicio político se derivó de las denuncias de amenazas y presiones que hizo el juez anticorrupción, Carlos Serrano, por la condena que dictó contra el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos dentro del caso Euro 2024.

Primer filtro: el CAL

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) es el primer órgano que debe pronunciarse. Su tarea es verificar que la solicitud cumpla con los requisitos formales y legales. El CAL tiene mayoría oficialista, por lo que su decisión será clave para determinar si el proceso avanza.

Si el CAL califica el pedido, el trámite pasa automáticamente a la Comisión de Fiscalización y Control Político.

Juez Carlos Serrano ratifica su renuncia

Etapa en la Comisión de Fiscalización

Una vez recibido el caso, la Comisión dispone de hasta 30 días para elaborar un informe en el que recomiende o no el enjuiciamiento político del funcionario. Este plazo se divide de la siguiente manera:

10 días para que el funcionario ejerza su derecho a la defensa .

para que el funcionario ejerza su . 10 días para la actuación de pruebas .

. 10 días adicionales para la redacción del informe final.

En esta fase, Godoy podrá volver a exponer sus argumentos de descargo. Incluso, antes de salir del Pleno de la Asamblea tras su comparecencia del lunes 5 de enero de 2026, solicitó formalmente ser recibido por esta Comisión para defenderse y reiteró que “no ha incumplido funciones”.

Pleno de la Asamblea

Con el informe de la Comisión de Fiscalización listo, el Presidente de la Asamblea tendrá hasta cinco días para convocar a una sesión del Pleno en la que se decidirá si procede o no el juicio político.

Durante esa sesión:

El asambleísta proponente del juicio político tendrá dos horas para la interpelación.

para la interpelación. Mario Godoy contará con tres horas para su defensa.

para su defensa. Ambas partes podrán replicar por un máximo de una hora cada una.

Luego se abrirá el debate general, en el que todos los legisladores podrán intervenir hasta por 10 minutos. Finalmente, se realizará la votación: si se alcanza la mayoría, el funcionario será censurado políticamente.

Contexto del proceso

El lunes 5 de enero de 2026, Godoy compareció ante el Pleno de la Asamblea en una sesión extraordinaria para referirse a las denuncias que hizo el juez anticorrupción Carlos Serrano.

En su intervención, negó haber retirado deliberadamente la seguridad del magistrado, rechazó cualquier conflicto de intereses y aseguró que su esposa, Dolores Vintimilla, no ejerció la defensa del serbio Jezdimir Srdan, sentenciado por lavado de activos.

Mientras RC exige que el CAL califique de inmediato la solicitud, desde Acción Democrática Nacional (ADN) se ha señalado que el juicio político ya está planteado y que aportarán sus argumentos dentro del proceso.