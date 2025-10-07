Asamblea Nacional aprobó la Ley de Contratación Pública; incluyó artículos de la Ley de Integridad

Con 80 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó las Reformas a la Ley Orgánica de Contratación Pública. La sesión se desarrolló de forma virtual este martes 7 de octubre del 2025.

La normativa se aprobó con los votos de Acción Democrática Nacional (ADN) y de sus aliados políticos. Mientras que recibió críticas del Movimiento Revolución Ciudadana (RC) por incluir en el texto final artículos de la Ley Orgánica de Integridad Pública, que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.

Sergio Peña, afín al oficialismo, defendió la inclusión de los artículos de la Ley de Integridad Pública y recalcó que la Corte Constitucional solo detectó vicios de forma y no de fondo en la ley. Por lo tanto, dijo que se recogieron dichos criterios por unidad de materia y por qué la ley busca transparencia, eficiencia y ejecución de recursos en las compras públicas.

El asambleísta de ADN, Adrián Castro, indicó que la nueva ley "garantiza el pago a proveedores, mantiene la preferencia que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas, la economía popular, y reduce procedimientos en la contratación.

Por su parte, la legisladora de Pachakutik, Mariana Yumbay, indicó que la Ley modifica múltiples leyes, incluyendo las relacionadas a la Contraloría General del Estado y las entidades que regulan las empresas públicas y el transporte.