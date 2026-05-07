Miles de drones recrearon escenas de Star Wars en Corea del Sur

Un espectáculo de luces inspirado en Star Wars sorprendió a miles de personas en Corea del Sur. Figuras gigantes y escenas icónicas iluminaron la noche como parte de la promoción de la nueva película de la saga.

Miles de drones sincronizados formaron personajes, naves y símbolos de Star Wars en el cielo de Corea del Sur.

El show tecnológico fue organizado por The Walt Disney Company Korea para celebrar el estreno de The Mandalorian and Grogu, previsto para el próximo 22 de mayo.

Drones y tecnología para recrear el universo Star Wars

Durante varios minutos, las luces dibujaron escenas inspiradas en la popular franquicia creada por George Lucas.

Entre las figuras destacaron personajes y elementos reconocidos por los fanáticos de la saga, en una presentación que combinó animación aérea y efectos visuales.

El espectáculo reunió a cientos de asistentes que observaron cómo el cielo se transformó en un escenario galáctico.

La presentación formó parte de las actividades promocionales previas al estreno de la nueva producción basada en el universo de The Mandalorian.