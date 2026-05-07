Violencia en Santa Elena: Triple asesinato en Salinas deja un detenido tras persecución

Moradores de Salinas alarmados por asesianto de tres hombres en una vivienda.

Tres hombres fueron asesinados dentro de una vivienda en Salinas, provincia de Santa Elena, la mañana de este jueves 7 de mayo de 2026.

Hombres armados ingresaron a una vivienda en el sector Sindicato de Sales y acribillaron a sus ocupantes.

De acuerdo con información policial, los atacantes llegron al sitio en dos vehículos, ingresaron a la vivienda y abrieron fuego contra los hombres.

Las tres víctimas registran antecedentes penales por narcotráfico y tenencia ilegal de armas.

El jefe de Policía Nacional de Santa Elena, Jorge Hadathy, informó que los tres hombres pertenecían al grupo delincuencial 'Las Águilas'.

Una mujer sobrevivó al ataque y no resultó herida al interior de la vivienda, donde se registraron disparos alrededor de las 06:30.

Ataque a la Policía Nacional durante el levantamiento de indicios

Hadathy indicó que durante el levantamiento de indicios en la escena del crimen, un vehículo pasó disparando contra los policías.

Desde allí se inició una persecución que terminó rápidamente con la detención de uno de los atacantes.