Asamblea Nacional cambió la modalidad de proyección de votaciones en el Pleno

La forma de ver las votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional cambiaron a partir del martes 3 de marzo del 2026. En adelante, los nombres de los legisladores se mostrarán en la pantalla para saber su votación.

El titular de la Asamblea, Niels Olsen, indicó que este mecanismo permitirá identificar de manera inmediata cómo vota cada asambleísta en el Pleno: El objetivo, según dijo, es fortalecer los principios de transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía.

“A partir de hoy hemos implementado una nueva modalidad de proyección de las votaciones con el objetivo de transparentar nuestros votos. Por muchos años el país solo veía reflejado un número de curul de los asambleístas sin poder identificar cómo votaban sus representantes. Desde hoy, el Ecuador sabrá inmediatamente, con nombre y apellido, cómo votamos”, señaló el presidente.

Esta innovación tecnológica permitirá que la ciudadanía conozca de forma clara y directa la posición de cada legislador frente a los distintos proyectos y resoluciones que se debaten en el Pleno, reafirmando el compromiso institucional con un Parlamento abierto y accesible.

De conformidad con el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la votación es el acto colectivo por el cual el Pleno de la Asamblea Nacional declara su voluntad; en tanto que, el voto es el acto individual mediante el cual cada asambleísta manifiesta dicha voluntad