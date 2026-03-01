Comisión de Justicia recomienda al Pleno no aprobar informe 2025 de la Judicatura

Comisión de Justicia recomienda al Pleno no aprobar el informe 2025 de la Judicatura de Mario Godoy

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó este 28 de febrero de 2026 un informe no vinculante en el que recomienda al Pleno no aprobar el Informe Anual de Labores 2025 del Consejo de la Judicatura, presentado por Mario Godoy.

La mesa legislativa señaló que el documento carece de claridad en varios puntos y no detalla adecuadamente aspectos clave de la gestión institucional durante el período evaluado.

Entre las observaciones constan presuntas omisiones e inconsistencias en la información relacionada con procesos administrativos y resultados operativos del organismo.

Aunque la recomendación no es vinculante, corresponderá al Pleno de la Asamblea Nacional analizar el informe y decidir si lo aprueba o lo rechaza en votación.

Contexto adicional sobre Mario Godoy y el Informe

Mario Godoy, quien fue presidente del Consejo de la Judicatura durante parte del año 2025, presentó el informe anual ante la Asamblea Nacional como parte de la rendición de cuentas que exige la normativa para las entidades del sector público.

Su gestión estuvo marcada por críticas de distintos sectores legislativos y sociales por temas como la transparencia en concursos de dignidades, procesos administrativos internos y la percepción de falta de resultados en ciertos procesos de control judicial.

La Comisión de Justicia evaluó no sólo el contenido del informe, sino también observaciones en torno a áreas como la ejecución presupuestaria, procedimientos disciplinarios y mecanismos de supervisión judicial.

El debate se enmarca además en un contexto más amplio de cuestionamientos a la función de control y rendición de cuentas de la Judicatura en los últimos años, lo que ha generado demandas de mayor claridad y fortalecimiento institucional.