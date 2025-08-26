Asamblea completa con Laura Flores la terna para designar a vocales de la Judicatura

Las nuevas autoridades del Consejo de la Judicatura tendrán un período de seis años.

La Asamblea Nacional designó este martes 26 de agosto de 2025 a Laura Flores Arias como la segunda candidata de la terna para designar al Consejo de la Judicatura.

Con 85 votos a favor fue nombrada la postulante en reemplazo de María Emilia Grijalva, quien renunció de manera irrevocable ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

La asambleísta oficialsita Ana Belén Tapia mocionó a Flores para conformar la terna. Solo dos legisladores se abstuvieron de votar y 59 lo hicieorn en contra.

La expostulante señaló a la comisión técnica por desechar las impugnaciones ciudadanas en contra de los candidatos de las ternas para integrar el Consejo de la Judicatura.

Para integrar el Consejo de la Judicatura se escoge un vocal de cada terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública, Función Ejecutiva y Asamblea Nacional, lo que suma cinco vocales.

Quien sea escogido de la terna de la Corte Nacional será quien presida la Judicatura.