Asamblea Nacional definirá el futuro de Mario Godoy el miércoles 18 de febrero

La bancada de la Revolución Ciudadana fue la que impusló el juicio político contra Mario Godoy, titular de la Judicatura

El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador fue convocado para el miércoles 18 de febrero de 2026, a las 10:00, con el objetivo de resolver el juicio político del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.

La sesión se realizará una vez concluido el feriado de Carnaval, cuando los 151 legisladores deberán reincorporarse a sus curules en la sede central del Legislativo en Quito.

La convocatoria fue oficializada por el titular del Legislativo, Niels Olsen, quien dispuso que el tratamiento del proceso conste como el segundo punto del orden del día.

El juicio político fue impulsado por la bancada de la Revolución Ciudadana. En el Pleno de la Asamblea se definirá si es o no censurado y destituido.

Este juicio político llega al Pleno con el respaldo del informe aprobado, el viernes 13 de febrero de 2026, por la Comisión de Fiscalización y Control Político.

En ese documento se recomendó el enjuiciamiento del funcionario por presunta “manifiesta inoperancia” en la gestión de seguridad para operadores de justicia, especialmente por la falta de protección al juez anticorrupción Carlos Serrano.

Para que se concrete la censura y destitución se requieren al menos 101 votos, equivalentes a una mayoría calificada.

Antes de la votación, Godoy tendrá la oportunidad de presentar su defensa ante el Pleno. Posteriormente se abrirá el debate que determinará si continúa o no al frente de la Función Judicial.