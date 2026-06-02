¡EN VIVO! Primera práctica de la Selección de Ecuador con el grupo completo en EE.UU.

La selección de Ecuador cumplirá este martes 2 de junio del 2026 su primer entrenamiento con plantel completo en Columbus, Ohio, afinando los detalles tácticos de cara a su esperado debut en el Mundial 2026.

La gran novedad de la jornada fue la incorporación de los defensores Piero Hincapié y Willian Pacho, quienes arribaron a la concentración en la madrugada tras disputar la final de la UEFA Champions League.

Con las piezas clave ya integradas al grupo, el director técnico Sebastián Beccacece trabajará en una sesión enfocada en la intensidad y el posicionamiento defensivo, preparando al equipo para el último amistoso de este domingo contra Guatemala y, posteriormente, el gran estreno mundialista frente a Costa de Marfil.

El ambiente en el estadio del Columbus Crew se esper que se pinte de amarillo gracias a una iniciativa especial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que abrió las puertas de la práctica de forma gratuita para los aficionados.

Cientos de hinchas ecuatorianos residentes en Estados Unidos se dieron cita a las 17:00 (hora local) para alentar de cerca a sus ídolos, rompiendo la habitual tensión pre-mundialista con cánticos y muestras de cariño.

Este baño de popularidad llega en un momento idóneo para La Tri, que busca consolidar el gran ánimo colectivo tras su reciente victoria amistosa ante Arabia Saudita y afianzar la ilusión de todo un país a solo once días de que ruede el balón en la cita máxima.

La cámara de Teleamazonas en la práctica

La cancha lista para el entrenamiento de la Tri