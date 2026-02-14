Cpccs admite terna para elegir al nuevo vocal suplente de la CJ, que podría reemplazar a Godoy

El Cpccs aceptó la terna remitida por la Corte Nacional para escoger a un nuevo vocal suplente de la Judicatura.

Con cinco votos a favor y dos en contra, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aprobó, la noche del viernes 13 de febrero de 2026, la terna remitida por la Corte Nacional de Justicia para la designación del vocal suplente del Consejo de la Judicatura (CJ).

La decisión se produce en medio del proceso de juicio político que enfrenta el actual titular de la CJ, Mario Godoy, quien podría ser podría enfrentar una censura y destitución del cargo.

El viernes 13 de febrero, la Comisión de Fiscalización aprobó un informe que recomienda el juicio político a Godoy. Luego de eso, será el Pleno de la Asamblea quien decidirá si es o no destituido y censurado.

Tras la aprobación de la terna, el Cpccs solicitó a la Corte Nacional el envío de los expedientes de los tres candidatos propuestos. Estos son: Mercedes Caicedo, jueza de lo Penal de la Corte Nacional; Óscar Chamorro González, juez provincial; y María Fernanda Morejón Villavicencio, funcionaria judicial.

El 9 de febrero se conoció que el Consejo de la Judicatura pidió al Cpccs que active el proceso para designar al vocal suplente de Mario Godoy tras un pedido de licencia sin remuneración.

Esto ocurrió después que se conociera que Alexandra Villacís, quien debía reemplazar a Godoy en la Judicatura, tenía impedido ejercer cargos públicos.

Según el área de Talento Humano del CJ, Villacís tiene impedimento de ejercer cargo público porque en el sistema del Ministerio de Trabajo reflejó una presunta deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Sin embargo, Villacís aseguró que "tras una verificación directa con el SRI, confirmó que no mantiene deuda alguna y que está al día en las obligaciones tributarias".

Mientras se elige a un nuevo vocal suplente, la Judicatura designó, la madrugada del 10 de febrero, al vocal Damián Larco como presidente temporal del organismo

Durante la votación, las consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán se pronunciaron en contra de elegir un nuevo vocal suplente. Bonifaz argumentó que la decisión implicaría una ilegalidad en perjuicio de Villacís.