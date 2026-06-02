Joven herido tras ser atropellado por bus de la Ecovía en el norte de Quito
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró parcialmente la vía exclusiva mientras se atendía al joven herido.
Un articulado de la Ecovía atropelló a un joven en el norte de Quito.
AMT
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Actualizado:
02 jun 2026 - 16:15
Un joven fue atropellado por un bus articulado de la Ecovía, en el norte de Quito, la tarde de este martes 2 de junio de 2026.
La emergencia fue reportada a las 13:20 en la avenida 6 de Diciembre y La República, sobre el carril se circulación exclusiva de los articulados.
Una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al sitio para atender a la persona afectada.
El joven fue atendido sobre el parterre, a un costado de la vía, donde se aglomeró un grupo de personas.
Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudió al lugar para cerrar parcialmente el paso mientras se atendía a la víctima.
Según la AMT, el conductor de la unidad de transporte municipal fue sometido a una prueba de alcotest, la misma dio un resultado negativo.
El CBQ indicó que el joven atropellado tiene 24 años, fue estabilizado en el sitio y trasladado al Hospital Carlos Andrade Marín.
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