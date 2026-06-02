Joven herido tras ser atropellado por bus de la Ecovía en el norte de Quito

Un articulado de la Ecovía atropelló a un joven en el norte de Quito.

Un joven fue atropellado por un bus articulado de la Ecovía, en el norte de Quito, la tarde de este martes 2 de junio de 2026.

La emergencia fue reportada a las 13:20 en la avenida 6 de Diciembre y La República, sobre el carril se circulación exclusiva de los articulados.

Una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al sitio para atender a la persona afectada.

El joven fue atendido sobre el parterre, a un costado de la vía, donde se aglomeró un grupo de personas.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudió al lugar para cerrar parcialmente el paso mientras se atendía a la víctima.

Según la AMT, el conductor de la unidad de transporte municipal fue sometido a una prueba de alcotest, la misma dio un resultado negativo.

El CBQ indicó que el joven atropellado tiene 24 años, fue estabilizado en el sitio y trasladado al Hospital Carlos Andrade Marín.