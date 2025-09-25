La asambleísta Mónica Palacios recibe una nueva sanción y fue suspendida 90 días sin sueldo

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional decidió suspender este jueves 25 de septiembre del 2025 sin remuneración por 90 días a la asambleísta Mónica Palacios, de la Revolución Ciudadana, dos días después de recibir las pruebas de cargo y descargo.

La sanción de Palacios se dio a raíz de una queja presentada por la legisladora Nataly Morillo de Acción Democrática Nacional (ADN) luego de que en una sesión de la Comisión de Biodiversidad, imputó públicamente al presidente Daniel Noboa y su esposa, Lavinia Valbonesi, de presunto tráfico de influencias, vinculándolos con la empresa minera Dundee Precious Metals (DPM) y una supuesta entrega de dinero a la Fundación Ana.

Para emitir la sanción, el CAL aplicó los numerales 3 y 5 del artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establecen las faltas administrativas muy graves.

Morillo, en su exposición, argumentó que los hechos no fueron una simple manifestación política, sino una acción que incurrió en "calumnias" contra autoridades y afectó la imagen del Parlamento.

En su defensa, Palacios sostuvo que actuó en el marco de sus funciones de fiscalización, sin incurrir en expresiones ofensivas ni violentas. Además, denunció vulneración a sus derechos como legisladora y madre lactante.

“La supuesta falta no puede analizarse sobre la base de juicios de valor a mis expresiones. Debe limitarse a establecer si provoqué instigación a la violencia, o si utilicé términos ofensivos o discriminatorios en sesión, lo cual no ocurrió”, manifestó en la sustanciación de esta causa, según recogió un comunicado de la Asamblea.